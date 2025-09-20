ECO Tineri din Sătmar, împreună pentru un viitor mai curat

Mobilitate sustenabilă, sport și educație ecologică la Tabăra de la Tarna Mare

Zeci de elevi și cadre didactice din județul Satu Mare au marcat Săptămâna Europeană a Mobilității (16-22 septembrie) prin activități educative și sportive desfășurate la Tabăra Ecologică „Așezământ pentru natură și iubire creștină” din Tarna Mare, în cadrul proiectului Mână în mână pentru un viitor durabil, finanțat prin Fondul pentru mediu.

Educație pentru un transport mai curat

La eveniment au participat elevi și profesori din cele nouă unități de învățământ partenere, alături de Liceul Tehnologic Tarna Mare, gazda manifestării. În deschiderea activităților, coordonatorul tehnic al proiectului, Békéssy Elisabeta, a subliniat importanța transportului alternativ – mersul pe jos, bicicleta sau transportul public – ca soluție pentru reducerea poluării și asigurarea unui mediu sănătos.

Primarul comunei Tarna Mare, Mariana Monica Sobius, a apreciat inițiativa, evidențiind rolul comunității în promovarea mobilității verzi și a anunțat preocuparea administrației pentru transport școlar ecologic, prin achiziția de microbuze electrice.

Sport și mișcare pentru sănătate

Evenimentul a debutat cu o sesiune de aerobic coordonată de prof. Ille Gabriela (Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Păulești), urmată de un marș ciclist organizat de Liceul Tehnologic Tarna Mare.

Atmosfera s-a animat apoi prin întrecerile sportive desfășurate pe terenul taberei: cursa de umplere cu apă a bidoanelor, jocul de echilibru „Cursa cu ouă și linguri” și tradiționala cursă cu saci.

Competiție și bucurie în echipă

Cei mai buni la probele sportive au fost:

Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada

Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Lazuri

Școala Gimnazială Vetiș

Elevii, profesorii și echipa de proiect s-au bucurat și de o masă câmpenească oferită de organizatori.

Momentul magic: plimbarea cu balonul

Evenimentul s-a încheiat spectaculos cu o plimbare cu balonul cu aer cald, la care au participat nu doar elevii și profesorii, ci și locuitori ai comunei Tarna Mare. Activitatea a transformat întreaga zi într-o adevărată mișcare eco-civică, unind educația ecologică, sportul și comunitatea sub semnul respectului pentru natură.