Forțe unite pentru siguranță la frontieră: acțiune integrată cu rezultate semnificative la granița cu Ungaria

Peste 800 de persoane și 400 de vehicule au fost verificate de autorități în cadrul unei acțiuni desfășurate pe 18 septembrie în zona fostelor puncte de trecere a frontierei cu Ungaria. Acțiunea, desfășurată sub coordonarea Poliției de Frontieră Satu Mare, s-a soldat cu reținerea unui permis de conducere, cinci certificate de înmatriculare și aplicarea de sancțiuni în valoare de peste 8.000 de lei.

Pe căile de comunicație din județul nostru, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, polițiștii de frontieră sătmăreni, în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice, au acționat joi, 18 septembrie a.c., în zona de frontieră, pe căile de comunicație care duc spre fostele punctele de trecere a frontierei de la granița cu Ungaria. Activitățile au avut drept scop combaterea infracționalității transfrontaliere, a traficului internațional cu arme și muniție, a evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică. Toate aceste acțiuni urmăresc prevenirea încălcării legislației în vigoare de către participanții la traficul transfrontalier.

Alături cu polițiștii de frontieră sătmăreni au participat și echipaje din cadrul IPJ Satu Mare, IJJ Satu Mare, SCCO și Direcția Regională Vamală Cluj –Serviciul Echipe Mobile Satu Mare. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Folosind aplicația eDAC, echipele de control au verificat 800 de persoane și peste 400 mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației au fost sancționate, fiind aplicate 13 amenzi în valoare totală de 8.100 lei, dar și șapte avertismente. Totodată, au fost reținute cinci certificate de înmatriculare și un permis de conducere.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare reprezintă în continuare o preocupare constată a polițiștilor de frontieră sătmăreni și a celorlalte structuri cu atribuții pe siguranță și ordine publică din județul nostru și care vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare.