Fotbal județean: Talna- Someșul Odoreu 6-2 Amical spectaculos la Orașu Nou

Talna Orașu Nou și Someșul Odoreu s-au întâlnit duminică după amiază într-un ultim test înaintea primei etape a noului sezon din ELITE. Partida s-a jucat la Orașu Nou pe o vreme ploioasă, iar cele două formații au oferit un spectacol deosebit. A fost o adevărată ploaie de goluri și un meci cu ritm, două lovituri de la 11 m și ocazii la ambele porți.

Echipa din Odoreu, nou promovată în ELITE, a deschis scorul prin Wallace Darius în minutul 33. Până la pauză, Ciprian Cireap a egalat, 1-1 min 38.

La reluare, gazdele au fost mai pragmatice și au reușit să se desprindă la 4-1 în minutul 82 prin reușitele semnate de Palinceac, Larson și Eskamila. Angelo Simon a redus din diferență, 4-2 în minutul 86, iar în cele șase minute de prelungire arătate de centralul Bogdan Răzvan, gazdele au mai punctat de două ori prin Jankău Cătălin.

În weekend începe Liga a 4-a ELITE, Someșul Odoreu va juca la Recolta Dorolț, iar Talna Orașu Nou acasă cu Unirea II Tășnad Decebal. Se vor mai juca meciurile Turul Micula- Victoria Carei și CSM II Olimpia Satu Mare- Oașul Negrești Oaș.

Talna Orașu Nou: Miclea- Palinceac, Costea, Urs, Cireap, Larson, Escamilla, Fedorca, Alex Mărieș, Szucs, Suveg Nandor. Au mai intrat: Pajzos, Jankău, Negreanu, Erdei, Haitas, Demian, Ștef.

Someșul Odoreu: Pușcaș- Cristhian, Barazu, Chiș, Șimon, Carlos Madrid, D. Wallace, James Purcell, Norhan , Gage, Noah Vohannes. Au mai intrat: Turbuț, Ardelean, Cubaș, Tsuma, Marc.