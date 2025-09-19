FOTO. Ambulanțe de ultimă generație pentru Satu Mare: Primele trei autospeciale intră în serviciu

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) și SMURD Satu Mare au primit prima tranșă de ambulanțe noi, parte din programul național de modernizare a serviciilor de urgență. Două autospeciale au intrat deja în dotarea SAJ, iar una a fost repartizată Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare – SMURD.

Vizită oficială la SAJ Satu Mare

Prefectul județului, Altfatter Tamás, a efectuat o vizită de lucru la sediul SAJ pentru a verifica recepția și pregătirea ambulanțelor pentru operare. La întâlnire au participat managerul general Gabriela Notarius, directorul medical Heinrich Otto și directorul tehnic Iago Tamas.

Prefectul a amintit că, în urma discuțiilor purtate la Brașov, pe 22 martie 2025, cu dr. Raed Arafat, secretar de stat și șef al DSU, județul Satu Mare a fost inclus în primul lot din cele peste 600 de ambulanțe care vor fi distribuite la nivel național. În 2026, județul va mai primi încă opt autospeciale, inclusiv de tip C, destinate intervențiilor complexe.

Dotări moderne pentru intervenții rapide

Noile ambulanțe sunt realizate după standarde internaționale și includ echipamente inexistente pe modelele mai vechi:

aparate de resuscitare automată,

sisteme digitale de comunicare,

analizoare medicale performante.

Printre cele mai importante noutăți se află sistemele automate de compresii toracice, care pot fi utilizate și la copii de peste 8 ani. Acestea asigură compresii continue și eficiente inclusiv în timpul transportului, lăsând personalului medical timp pentru alte manevre salvatoare.

Declarația prefectului Altfatter Tamás

„Cele două ambulanțe primite zilele acestea la SAJ Satu Mare și cea alocată SMURD nu reprezintă doar niște mașini moderne, ci un sprijin real pentru comunitatea noastră. În situații critice, fiecare minut contează, iar aceste autospeciale, dotate cu echipamente de ultimă generație, vor face diferența între viață și moarte pentru mulți dintre semenii noștri.

Aceste investiții nu ar avea valoare fără oamenii care le folosesc zi de zi, cu dăruire și profesionalism. (…) Acesta este un pas înainte pentru județul Satu Mare și o dovadă că sănătatea și siguranța oamenilor rămân o prioritate reală.”

Un pas decisiv pentru sănătatea publică

Ambulanțele nou-recepționate vor crește capacitatea de răspuns a echipajelor de urgență și vor aduce servicii medicale moderne mai aproape de cetățeni. Autoritățile subliniază că dotările tehnice performante, împreună cu profesionalismul cadrelor medicale, vor contribui la salvarea unui număr mai mare de vieți în județul Satu Mare.