FOTO. Incendiu de proporții în județ. Pagube însemnate

Dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat vineri seara cu privire la izbucnirea unui incendiu la o hală industrială destinată creșterii puilor, situată în localitatea Medieșu Aurit.La momentul producerii incendiului, în interiorul halei nu se aflau animale.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și forțe ale SVSU Medieșu Aurit, SVSU Apa și, ulterior, SVSU Odoreu și autospeciala AT10000 de la Secția Negrești-Oaș.

Incendiul s-a manifestat generalizat pe întreaga suprafață a halei principale, aproximativ 1500 m², fără a se propaga la halele sau construcțiile învecinate, datorită intervenției rapide și eficiente a forțelor implicate.

Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului este un scurtcircuit electric.

Intervenția a fost finalizată cu lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea riscurilor..