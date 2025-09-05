FOTO. Satu Mare a găzduit conferința „Eroi și Martiri” – un omagiu adus istoriei și spiritului național alături de părintele Constatin Necula

Asociația Civică Tempora Satu Mare, în colaborare cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Satu Mare, Primăria Tășnad și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Tășnad, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare, a organizat vineri după-amiază, la Catedrala Ortodoxă din municipiu, conferința „Eroi și Martiri” – ediția a V-a.

Deschiderea evenimentului a fost una deosebit de emoționantă, încărcată de sentimente patriotice. Corul „Axios” al Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare a susținut un moment artistic, urmat de elevul Paul Filip Jurge, care a recitat o poezie de inspirație patriotică.

Conferința a fost susținută de părintele profesor universitar dr. habil. Constantin-Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu. Părintele Necula s-a apropiat de credincioșii sătmăreni prin povești desprinse din călătoriile sale culturale din județ și din întreaga țară. În cuvântul său, acesta a subliniat frumusețea județului Satu Mare, bogăția culturală și spirituală, evocând vizitele la Muzeul Județean Satu Mare, la Cuptoarele Dacice de la Medieșu Aurit și la Statuia lui Vasile Lucaciu.

Participanții au plecat cu sufletele pline de lumină, urmând ca sâmbătă, 6 septembrie, la ora 17:00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Tășnad, să se desfășoare o nouă etapă a ediției. Programul va cuprinde momente cultural-artistice și patriotice, susținute de ansamblurile folclorice tășnădene.

Moderatorii manifestării au fost părintele Boloș Cristian și colonelul (r) Voicu Siheț.

Conferința este organizată cu binecuvântarea PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și beneficiază de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Satu Mare, în conformitate cu Legea 350/2005.