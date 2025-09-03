FRF: Kovacs Istvan participă la cursul de vară UEFA pentru arbitri de top

Patru arbitri români, printer care și careianul Kovacs Istvan se află, în perioada 1–3 septembrie 2025, la Geneva, în Elveția, unde are loc UEFA Summer Course for Top Referees 2025/26, seminar dedicat pregătirii arbitrilor de elită.

La reuniunea de vară organizată de UEFA participă 85 de oficiali din categoriile Elite și Category 1, printre care și românii Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Istvan Kovacs și Radu Petrescu.

Evenimentul are ca obiectiv principal uniformizarea criteriilor de arbitraj la nivel european, analiza fazelor controversate din sezonul precedent și pregătirea pentru competițiile europene din acest sezon.