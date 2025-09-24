Hotelul Dacia și-a recăpătat strălucirea: fațada a fost reabilitată

Bijuteria arhitecturală a municipiului Satu Mare, Hotelul Dacia, a intrat într-o nouă etapă a procesului de restaurare. Lucrările de reabilitare a fațadei au fost finalizate, iar schela a fost demontată, lăsând la vedere farmecul autentic al clădirii-simbol.

Deși exteriorul și-a recăpătat frumusețea de altădată, în interior continuă lucrările de renovare, care se apropie de momentul mult așteptat al redeschiderii oficiale.

Hotelul Dacia, un reper istoric și cultural al orașului, reprezintă una dintre cele mai valoroase clădiri în stil secesionist din România. Finalizarea reabilitării fațadei marchează un pas important în redarea acestei clădiri emblematice comunității.