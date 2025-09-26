INFRAC’IUNI ECONOMICE. Amenzi de peste 100.000 de lei, bunuri confiscate și dosare penale în județul Satu Mare

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au verificat aproape o sută de operatori economici în doar o săptămână



În perioada 19 – 25 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare au desfășurat o serie de acțiuni de control la agenți economici din județ. Verificările s-au lăsat cu amenzi consistente, confiscări de bunuri și chiar dosare penale.

91 de operatori economici, verificați

Pe parcursul unei săptămâni, polițiștii au verificat 91 de firme din județ, din diverse domenii de activitate. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Cele mai frecvente abateri au vizat nerespectarea prevederilor privind utilizarea caselor de marcat electronice fiscale, drepturile de autor și Codul fiscal.

Bunuri și sume confiscate

Ca măsură complementară, polițiștii au dispus confiscarea sumei de 10.657 de lei, a 2.200 de țigarete nemarcate și a 59 de litri de băuturi alcoolice.

Articole de îmbrăcăminte contrafăcute

În cadrul controalelor, au fost depistate și două cazuri de încălcare a legislației privind mărcile și indicațiile geografice. La doi agenți economici din municipiul Satu Mare au fost identificate 512 articole de îmbrăcăminte susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare estimată la peste 10.000 de lei.

Bunurile au fost indisponibilizate, iar în cauză s-a întocmit dosar penal.

Atelier auto neautorizat la Carei

De asemenea, polițiștii au descoperit că un agent economic din municipiul Carei desfășura activități de reparații auto fără a deține autorizația necesară. În acest caz, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare transmit că vor continua acțiunile de control, pentru a combate evaziunea fiscală și comerțul ilicit, dar și pentru a proteja consumatorii de bunuri și servicii neconforme.