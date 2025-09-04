Întâlnirea Ansamblurilor de Dans Popular German cu ocazia Serbării Recoltei

Organizaţia Tinerilor Germani Sătmăreni “Gemeinsam” va organiza în perioada 6 -7 septembrie, Întâlnirea Ansamblurilor de Dans Popular German intitulată „Serbarea Recoltei”.

La a 28-a ediţie sunt aşteptate formaţii de dans popular german din Deta, Oradea, Palota, Tășnad, Tiream, Ardud şi Satu Mare precum şi Fanfara din Foieni.

Programul manifestării va începe sâmbătă la ora 14:30, în sala Wendelin Fuhrmann al Centrului Cultural German – Kulturtreffpunkt (str. V. Lucaciu 9), cu o masă rotundă despre “Deutsche Sprache, unsere Sprache” – “Limba germana, limba noastra”.

La ora 16:30 se va desfăşura Parada porturilor populare de la Centrul Cultural German până în parcul Central în frunte cu Fanfara din Foieni pe ruta str. V. Lucaciu – Bulevardul IC Bratianu – Piața Libertății. La paradă vor participa 200 de tineri în porturi populare.

În Parcul Central fanfara şi formaţiile de dans vor prezenta un spectacol cultural.

Seara va fi încheiată cu o serată de dans pentru participanţi.

Duminică la ora 10:00 va avea loc o slujbă festivă la biserica Calvaria, celebrată de domnul preot Josef Fanea. Manifestarea se va încheia cu cafeneaua de duminică şi un spectacol cultural în Centrul Cultural German.

Manifestarea este sprijinită de FDGR, Asociaţia Sathmarense și de Fundația Sătmăreană de Cooperare Internațională.