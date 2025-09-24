,,La sfat” vine în Satu Mare: minifestival urban de cultură a banilor

La Sfat, minifestivalul de cultură a banilor ajunge la Satu Mare, pe 27-28 septembrie, Piața Libertății.

Ai întrebări despre bani? Ziua te așteptăm cu oameni gata să te asculte, sfaturi pe înțelesul tău și o cafea din partea casei. Seara ne relaxăm cu concerte speciale și DJ sets.

Special la Satu Mare:

Invitați surpriză: discuții față în față cu antreprenori locali;

Ateliere interactive „Pastila financiară” susținute de Școala de Valori și ateliere despre bani pentru copii;

Expoziție de produse românești Iarmaroc: de la pasiune la business;

Programul complet, în curând.

👉🏻 Intrarea e gratuită. Pentru că La Sfat credem că planul bate norocul.

Ai întrebări, avem răspunsuri.

Întregul eveniment este posibil datorită susținerii Raiffeisen Bank alături de Fapte & Școala de Valori.

ATENTIE!

Se fotografiază şi se filmează.

În timpul evenimentului La Sfat, la care tocmai participați, se vor face fotografii și înregistrări audio-video în care este posibil să apăreți astfel încât să puteți fi identificați.

CAPTAREA DE IMAGINI ŞI ÎNREGISTRĂRI AUDIO-VIDEO CONSTITUIE O PROCESARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL!

Prezența dumneavoastră în acest spațiu reprezintă un acord prealabil pentru realizarea şi publicarea acestor înregistrări. Acest acord poate fi retras oricând ținând cont de politica de confidențialitate a Asociației Fapte, disponibilă pe site-ul www.lasfat.ro

Fotografiile şi materialele audio-video realizate în acest eveniment vor fi publicate ulterior pe canalele de comunicare ale evenimentului La Sfat, precum şi pe canalele de promovare ale partenerilor evenimentului.