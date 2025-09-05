FOTO. Laboratoare SMART la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare

În cadrul proiectului „Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare” – Cod F-PNRR-SmartLabs-2023-0448, colegiul a fost dotat cu două laboratoare SMART moderne, menite să transforme procesul de învățare într-o experiență interactivă și inovativă.

👩‍🏫 Cadrele didactice au participat la sesiuni de instruire practică dedicate utilizării echipamentelor specifice laboratoarelor inteligente. Formarea a inclus metode de integrare a tehnologiei în predare, utilizarea resurselor digitale, crearea de scenarii interactive și activități practice care să stimuleze implicarea elevilor. Prin această instruire, profesorii au dobândit competențele necesare pentru a integra eficient tehnologia laboratoarelor SMART în procesul de predare.

💡 Elevii colegiului beneficiază de medii moderne pentru învățare activă, care permit realizarea de experimente științifice, proiecte interdisciplinare și activități practice ce dezvoltă creativitatea și abilitățile de colaborare. Laboratoarele SMART facilitează utilizarea de simulări digitale, aplicații interactive și instrumente tehnologice de actualitate

🌟 Un pas important spre o educație modernă, interactivă și performantă!