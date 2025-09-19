Nereguli grave descoperite de DSVSA Satu Mare. Amenzi usturătoare și controale la sânge în județ

Într-o săptămână, medicii veterinari au efectuat 91 de controale și au aplicat sancțiuni pentru nereguli în farmacii veterinare și exploatații de animale



În perioada 12 – 19 septembrie 2025, inspectorii DSVSA Satu Mare au desfășurat controale oficiale în domeniul sănătății și bunăstării animalelor. Verificările au vizat exploatații profesionale și nonprofesionale, piețe, farmacii și cabinete veterinare. În urma acestora, au fost aplicate amenzi și avertismente pentru nerespectarea legislației sanitare veterinare.

91 de controale în județ

Potrivit datelor oficiale, medicii veterinari din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat 91 de controale la nivelul județului Satu Mare. Acestea au vizat respectarea normelor privind sănătatea animalelor, circulația și comercializarea produselor de uz veterinar.

Amenzi consistente și avertismente

În urma verificărilor, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale: două amenzi în valoare totală de 13.200 lei și trei avertismente.

Cea mai mare sancțiune, în cuantum de 12.000 lei , a fost aplicată unei farmacii veterinare din municipiul Satu Mare, pentru nerespectarea regulamentelor privind înregistrarea și comercializarea produselor medicinale de uz veterinar.

O altă amendă, de 1.200 lei , a fost aplicată unei exploatații nonprofesionale din localitatea Vezendiu.

Cele trei avertismente au vizat exploatații nonprofesionale din Medieșu Aurit, Corod și Unimăt, unde s-a constatat vânzarea sau înstrăinarea de animale fără documentele legale necesare.

Controale permanente pentru respectarea legii

DSVSA Satu Mare precizează că acțiunile de control au caracter permanent, scopul fiind prevenirea răspândirii bolilor, asigurarea sănătății animalelor și protejarea consumatorilor.