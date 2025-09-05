Percheziții și flagrant la Satu Mare într-un dosar de corupție la Registrul Auto Român

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 04.09.2025, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție JudețeanSatu Mare, au pus în executare șase mandate de perchezițiedomiciliară, atât la sediile unor persoane juridice, cât și la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, dare de mită, complicitate la luare de mită și trafic de influență.

Totodată, în cursul aceleiași zile, a fost organizată o acțiune de prindere în flagrant a persoane fizice care pretindeasume de bani în schimbul traficării influenței pe care susțineacă o are asupra unui funcționar public din cadrul RegistruluiAuto Român – Reprezentanța Satu Mare, precum și a funcționarului public implicat.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, înschimbul unor sume de bani remise prin intermediul uneipersoane interpuse, un funcționar public din cadrul RegistruluiAuto Român – Reprezentanța Satu Mare – a efectuat verificăritehnice asupra unor autoturisme, în vederea eliberăriidocumentelor specifice instituției.În acest context, persoanaintermediară a pretins, în mod direct, de la deținătoriiautoturismelor prezentate la Registrul Auto Român –Reprezentanța Satu Mare, diverse sume de bani, promițând căva determina un funcționar public din cadrul aceleiașiinstituții, asupra căruia pretindea că exercită influență, să nu își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile de serviciureferitoare la verificarea stării tehnice a vehiculelor.

În urma activităților desfășurate la data de 04.09.2025, au fost identificate și ridicate sume de bani, precum și înscrisurirelevante pentru soluționarea cauzei.

Totodată, au fost puse în executare trei mandate de aducere, în vederea audierii persoanelor implicate.

Pe parcursul desfășurării operațiunii, organele de urmărirepenală au beneficiat de sprijinul Inspectoratului de PolițieJudețean Satu Mare, al Direcției de Operațiuni Speciale, al Brigăzii de Operațiuni Speciale Oradea, precum și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

​Precizăm că activităţile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de procedură penală şi au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale, precum şi a prezumţiei de nevinovăţie şi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.