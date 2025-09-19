POLITICĂ Mircea Govor: „Nu vom susține austeritatea! Sătmărenii trebuie protejați, nu sacrificați”

Deputatul PSD trage un semnal de alarmă în fața tăierilor bugetare promovate de PNL și USR și cere sprijin din partea parlamentarilor sătmăreni

În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor a criticat dur măsurile de austeritate promovate de actuala guvernare și a reafirmat angajamentul său față de primarii și comunitățile din județ. Alături de el s-au aflat vicepreședinții Consiliului Județean, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, precum și Adrian Micle, președintele Organizației Municipale a PSD.

„Mă voi lupta până la capăt pentru primarii și comunitățile din județ”

Mircea Govor a deschis conferința cu un mesaj ferm împotriva măsurilor propuse de guvernarea PNL-USR, calificându-le drept „politici oarbe de austeritate”. Acesta a respins categoric ideea de a reduce locuri de muncă sau de a renunța la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, considerând că astfel de măsuri „lovesc direct în cetățeni și mai ales în categoriile vulnerabile”.

„Îi asigur pe toți primarii din județul Satu Mare că m-am luptat și mă voi lupta în continuare pentru interesele lor și ale comunităților pe care le reprezintă”, a declarat Mircea Govor.

Apel către parlamentarii sătmăreni: „Nu abandonați oamenii!”

Deputatul social-democrat le-a adresat un apel direct colegilor săi parlamentari din județ, indiferent de culoarea politică, cerându-le să se alăture demersului PSD de a menține plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

„Este o chestiune de responsabilitate și solidaritate față de comunitatea care ne-a ales să le apărăm interesele. Sătmărenii nu trebuie lăsați fără protecție în fața unui nou val de scumpiri după încetarea acestei măsuri”, a punctat Mircea Govor.

Transportul județean: soluții pentru navetiști și elevi

În contextul problemelor semnalate recent de navetiști, în special elevi, cu privire la transportul județean, Mircea Govor a anunțat că a avut discuții aplicate cu vicepreședinții Consiliului Județean și viceprimarii municipiului pentru a identifica soluții eficiente.

„Ne preocupă direct acest subiect și vom lua măsuri rapide pentru ca navetiștii, în special elevii, să beneficieze de un transport sigur și accesibil”, a subliniat el.

„Campanie murdară” la adresa Spitalului Județean

Mircea Govor a adus în discuție și „atacurile concertate” din spațiul public asupra Spitalului Județean, afirmând că acestea fac parte dintr-o campanie orchestrată politic, cu scopuri ascunse.

„Nu e un secret pentru nimeni cine orchestrează aceste atacuri. Călărețul deputat, Cozma, pare să fi făcut din ponegrirea constantă a Spitalului un exercițiu zilnic de retorică. În același timp, soția acestuia aspiră la conducerea Serviciului Județean de Medicină Legală. Funcțiile, în logica lor medievală, se moștenesc din tată în fiu”, a declarat Mircea Govor.

În aceeași notă critică, acesta a punctat că „blocul alimentar al Spitalului este condus de soțul unei consiliere județene PNL” și a vorbit despre „ipocrizia servită la meniul zilei”.

Despre „Beșeni și vocația inutilității”

Un alt subiect controversat adus în discuție a fost numirea lui Beșeni într-o funcție administrativă la UPU Satu Mare.

„Dacă, în calitate de secretar de stat, n-a fost în stare să rezolve problema ciorilor din Grădina Romei, acum are prilejul să se perfecționeze pe bani publici în tăiatul frunzelor la câini”, a ironizat Govor.

„Parade ecvestre în loc de investiții”: critică directă la adresa deputatului Cozma

În final, Mircea Govor a condamnat organizarea de evenimente „costisitoare și inutile”, în timp ce primăriile din județ sunt afectate de lipsa fondurilor și incertitudinile legate de programul Anghel Saligny.