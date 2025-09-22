Primarul Kereskényi Gábor: „Toleranță zero față de consumul și traficul de droguri”

În cadrul unei conferințe dedicate prevenirii consumului și combaterii traficului de droguri, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a tras un semnal de alarmă privind gravitatea fenomenului în rândul tinerilor.

„Ne confruntăm cu o criză tăcută, care se adâncește de la an la an, consumul de droguri în rândul tinerilor. În fața acestui flagel, singura atitudine este aceea de toleranță zero. Cea mai puternică armă pe care o avem la dispoziție este prevenția prin educație, care trebuie să înceapă de la cele mai timpurii vârste”, a declarat edilul.

Totodată, acesta a dat asigurări că Primăria Satu Mare va sprijini în continuare autoritățile și oamenii legii în eforturile comune de a proteja siguranța și sănătatea copiilor.