Promoția 1980. Întâlnire la 45 de ani de la terminarea Liceului Industrial UNIO 

Sâmbătă,20 Septembrie 2025 ,de la ora 11:00 a avut loc întâlnirea “ Promoției 1980 a Liceului Industrial Unio, clasa profesorului Gyori Iosif.

La 45 de ani de la terminarea liceului foștii elevi s-au bucurat de o oră de dirigenție .Domnul diriginte ,Gyori Iosif, a strigat catalogul iar 16 elevi au zis cu emoție dar și cu bucurie prezent.De la eveniment nu putea lipsi una din profesoarele preferate a promoției 1980, doamna profesoara de fizică Popa Dorina .

După ora de dirigenție ,plină de amintiri frumoase ,foștii elevi ai Liceului Industrial UNIO împreună cu cei doi profesori s-au deplasat la restaurantul Hotelului Aurora unde au avut încă câteva ore frumoase petrecute împreună.

Felicitări profesorilor dar și foștilor elevi prezenți pentru emoționanta revedere.