REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII PRESTATORULUI CASNIC

Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic reprezintă cadrul legal ce reglementează modul în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi casnice în schimbul unei remuneraţii acordate sub formă de tichete de activităţi casnice, valoarea nominală a unui tichet fiind la data adoptării legii de 15 lei. Legea oferă prestatorilor oportunitatea de a beneficia de protecție socială, respectiv asigurarea în sistemul de pensii și în cel de sănătate.

Activitate casnică reprezintă activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfăşurării acesteia; activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial şi nu se efectuează în beneficiul unor terţi.

Beneficiarii pot achiziționa tichetele de activități casnice de la sediul Agenției Judetene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, de la furnizorul de serviciu universal sau prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, și le oferă prestatorilor casnici în schimbul activităţilor casnice desfășurate.

Prestatorii casnici preschimbă tichetele în bani, din valoarea nominală a acestora reținându-se impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de stat.

De asemenea, angajatorii publici și privați pot acorda, sub formă de bonus sau primă, tichete de activități casnice angajaților proprii.

Tichetele de activități casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice.

Printre activitățile casnice ce pot fi remunerate prin intermediul tichetelor de activităţi casnice se numără: curăţenia/igienizarea locuinţei, întreţinerea spaţiilor verzi, plantarea răsadurilor, călcatul rufelor, prepararea hranei, plimbarea câinilor sau a altor animale de companie, realizarea de cumpărături, tăierea şi despicarea lemnelor pentru foc, recoltarea fructelor şi a legumelor, efectuarea igienei corporale a persoanelor dependente.

Platforma electronică pentru gestionarea tichetelor de

activități casnice este disponibilă la adresa https://tichete.anofm.ro.

Ce oferă platforma?

–Gestionare simplificată a tichetelor: Tichetele pot fi achiziționate în format fizic

sau electronic și sunt utilizate exclusiv pentru plata prestatorilor de

servicii casnice.

–Facilitarea interacțiunii dintre beneficiar și prestatorul casnic: Beneficiarii pot

posta în secțiunea „Marketplace” serviciile pentru care caută personal, iar

prestatorii serviciile pe care le pot oferi, fiind asigurată în acest fel

medierea între cerere și ofertă în ceea ce privește desfășurarea activităților

casnice.

–Ghiduri de utilizare a platformei pentru prestatori, beneficiari și angajatori:

Prestator – https://tichete.anofm.ro/provider-guid

Beneficiar – https://tichete.anofm.ro/beneficiary-guid

Angajator – https://tichete.anofm.ro/company-guid