Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 17 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 65.000 de lei.

Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

· Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!

· Respectați regimul legal de vitezã!

· Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!

· Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!

· Utilizați centura de siguranță! Vă poate salva viața!

· Efectuați inspecâia tehnică periodică la termenul stabilit și asigurați-vă că vehiculul este în stare bună de funcționare;

· Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare);

· Asigurați-vă că toate modificările aduse vehiculului sun autorizate și trecute în cartea de identitate a autovehiculului.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.