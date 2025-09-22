Siguranța cetățenilor,  prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 19-21 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 230 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 650 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 190.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 24 conducători de autoturisme, fiind reținute și 23 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.