Talentata pianistă sătmăreană, Isabella Voropciuc își continuă studiile de master la prestigiosul Conservatoire Royal de Bruxelles, în clasa renumitului profesor și pianist Victor Chestopal

După o vară plină de provocări și realizări, Isabella Voropciuc își anunță cu emoție și recunoștință noul drum artistic: începerea studiilor de master la prestigiosul Conservatoire Royal de Bruxelles, în clasa renumitului profesor și pianist Victor Chestopal. Tânăra pianistă din Satu Mare, a cărei carieră este deja marcată de numeroase succese internaționale, vede această etapă drept o confirmare a talentului, muncii și credinței care au însoțit-o până acum.

Mai multe detalii despre Isabella Voropciuc:

Isabella Voropciuc s-a născut în 9 iunie 2002 la Satu Mare, România. La vârsta de 4 ani, și-a început călătoria muzicală alături de profesoara de pian Budeanu Mihaly Judith, îndrăgostindu-se astfel iremediabil de acest instrument. În anul 2009, devine elevă la Liceul de Arte „Aurel Popp” unde și-a continut studiile pianistice alături de riguroasa profesoară Anna Maria Manfredi. Sub atenta îndrumare a acesteia, Isabella a participat la concursuri naționale și internaționale unde a câștigat numeroase premii și trofee. Unele dintre cele mai onorabile sunt: Premiul I absolut la „Concursul Concentus Roma”, Roma (Italia); Marele Trofeu din cadrul concursului „Concours Musical de France”, Paris (Franța); premiul I al concursului internațional de pian „Piano Talents”, Milano (Italia); bursă specială la concursul internațional „Citta di Cantu” – concert cu orchestra Filarmonicii Bacău; premiul III al Concursului Internațional „Jeunesse Musicales “, premiul I la Olimpiada Națională Instrumentală (doi ani la rând – 2017 și 2018), Premiul I al concursului “Carl Filtsch”, Sibiu (România).

Datorită acestor succese răsunătoare, Isabella a fost invitată să concerteze alături de orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti”, Satu Mare, la vârsta de 12 ani. Un an mai târziu, câștigă preselecția națională a celor mai talentați instrumentiști din România din cadrul Concursului de Talente sponsorizat de MOL, astfel având oportunitatea de a concerta cu orchestra „Camerata Regală” doi ani consecutivi la Ateneul Român din București, sub bagheta extraordinarului Sabin Păuța și a dirijorului francez Pierre Vallet. Isabella a concertat alături de numeroase orchestre din România precum Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Oradea, Constanța, Bacău, Sibiu și Cluj-Napoca.

În cadrul studiilor universitare ale anului 2021 – 2022, Isabella a luat parte la numeroase „masterclass”-uri cu artiști ai pianisticii clasice: Anna Fedorova, Gottlieb Wallisch și Gergely Boganyi.

Printre cele mai recente reușite ale tinerei pianiste sunt câștigarea premiului I la „Concursul Internațional de Pian Târgu Mureș” – Marosvásárhely 2022 și câștigarea premiului 1 al concursului „Maurice Ravel” din cadrul Festivalului „The Fontainebleau School of Music and Fine Arts” Fontainebleau, Franța.