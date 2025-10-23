ACCIDENT. Bărbat rănit după ce a traversat prin loc nepermis

La data de 22 octombrie a.c., ora 07:51, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 193, în localitatea Ambud.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un conducător auto de 27 de ani, din localitatea Culciu, ar fi acroșat un bărbat de 63 de ani, din localitatea Ambud, care ar fi traversat drumul public prin loc nepermis.

În urma accidentului rutier, bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.