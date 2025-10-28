ACCIDENT. Biciclist rănit de un șofer neatent la Carei. A ajuns la spital

La data de 27 octombrie a.c., ora 15.30 polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în intersecția străzii Corneliu Coposu cu strada Horea din municipiul Carei.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 45 de ani, din localitatea Căuaș, care desfășura activități în regim taxi, în timp ce conducea un autoturism, ar fi efectuat o manevră de schimbare a direcției de deplasare fără a se asigura corespunzător și ar fi acroșat un biciclist de 46 de ani, din municipiul Carei care circula în aceeași direcție de mers.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a biciclistului acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.