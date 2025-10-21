Acțiuni pentru creșterea siguranței pietonilor pe drumurile publice, în perioada 20-26 octombrie 2025

Poliștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, desfășoară, în perioada 20 – 26 octombrie a.c., o serie de activități pentru creșterea siguranței pe drumurile publice și reducerea numărului de accidente rutiere grave în care sunt implicați pietonii, în conformitate cu Calendarul de acțiuni al Direcției Rutiere pentru anul 2025. Acțiunea are loc la nivel național, fiind coordonată de Direcția Rutieră și inclusă în campaniile ROADPOL, urmărind consolidarea climatului de siguranță rutieră și responsabilizarea participanților la trafic

Un obiectiv al acțiunii este de a transmite un mesaj preventiv către cetățeni, privind riscurile și consecințele nerespectării regulilor de circulație de către pietoni.

Pe parcursul săptămânii, polițiștii vor acționa pe toate drumurile din județul Satu Mare, și vor informa pietonii și ceilalți participanți la trafic cu privire la importanța respectării regulilor de circulație, oferind recomandări cu caracter preventiv-educativ.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptării unui comportament preventiv, pentru protejarea vieții și integrității proprii și a celorlalți.