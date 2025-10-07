ADMINISTRAȚIE Situația activității la Permise, Înmatriculări și Pașapoarte în luna septembrie 2025

Mii de documente eliberate de serviciile publice comunitare din Satu Mare – creștere constantă a fluxului de solicitări

Serviciile Publice Comunitare aflate în subordinea Instituției Prefectului – Județul Satu Mare au continuat, pe parcursul lunii septembrie, să asigure activitatea curentă în domeniul eliberării permiselor de conducere, înmatriculării vehiculelor și emiterii pașapoartelor.

Datele statistice arată o activitate intensă și un interes crescut din partea cetățenilor pentru serviciile electronice de programare online.

Peste 1.200 de permise de conducere emise în septembrie

Potrivit raportului lunar, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Satu Mare a emis:

1.227 permise de conducere (noi și preschimbate);

2.028 certificate de înmatriculare , dintre care 898 înscrieri și 994 transcrieri ;

384 radieri din circulație și 738 autorizări provizorii pentru circulație.

În ceea ce privește examinările pentru obținerea permisului de conducere, au fost susținute:

1.057 examinări la proba teoretică , cu 458 candidați declarați admiși (promovabilitate: 43,33% );

568 examinări la proba practică, dintre care 390 de candidați au promovat (promovabilitate: 68,66%).

Toate informațiile privind activitatea și procedurile SPCRPCIV pot fi consultate pe site-ul oficial al Direcției Generale Permise și Înmatriculări:

🔗 https://dgpci.mai.gov.ro

Programările online pentru ghișeele din Satu Mare se pot realiza aici:

🔗 https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv-booking/activities/30

Programul complet al serviciului este disponibil pe site-ul Prefecturii:

🔗 https://sm.prefectura.mai.gov.ro

Activitate constantă și la Serviciul de Pașapoarte

Pe parcursul lunii septembrie 2025, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte (SPCP) Satu Mare a emis 790 de pașapoarte și a eliberat 928 de documente. Activitatea s-a desfășurat în program normal de lucru cu publicul.

Pentru acces la ghișee, este necesară programare online pe portalul oficial al Ministerului Afacerilor Interne:

🔗 https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta

Programul de lucru al SPCP Satu Mare poate fi consultat aici:

🔗 https://sm.prefectura.mai.gov.ro/serviciul-pasapoarte

Pașapoarte livrate gratuit la domiciliu

Cetățenii au posibilitatea de a primi pașaportul simplu electronic direct la domiciliu sau reședință, prin servicii de curierat – gratuit.

Pentru expedierea documentului către o adresă din străinătate, se pot solicita informații suplimentare la Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe, la adresa:

📧 drco@mae.ro

Ridicarea pașaportului se poate face personal de către titular, de persoana care a formulat cererea sau de o persoană împuternicită prin procură specială, conform reglementărilor în vigoare.

Servicii moderne și accesibile pentru cetățeni

Instituția Prefectului Satu Mare continuă să susțină digitalizarea și eficientizarea serviciilor publice, prin utilizarea platformelor online, reducerea timpilor de așteptare și creșterea calității interacțiunii cu publicul.

Activitatea constantă a serviciilor SPCRPCIV și SPCP reflectă preocuparea permanentă pentru o administrație modernă, accesibilă și orientată spre nevoile cetățenilor.