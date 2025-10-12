Anunt de mediu – Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, pentru proiectul:

”Lucrări de întărire în amonte pentru – Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum – casă amplasată în loc. Foieni, str. Foieni nr. 561/A, jud. Satu Mare” amplasat în loc. Foieni, str. Foieni, nr. 561/A, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate