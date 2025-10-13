Anunt de mediu SC Bio Piersicuta SRL pentru Ocolul Silvic Codrii Sătmarului

Anunt de mediu – II

SC Bio Piersicuta SRL – pentru Ocolul Silvic Codrii Satmarului – respectiv, pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica aparținând Comunei Cauas, UP II Cauas, județul Satu Mare – în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru :

pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata aparținând proprietate publica aparținând Comunei Cauas, UP II Cauas, județul Satu Mare

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului SC Bio Piersicuta SRL din Carei, str. Tireamului, nr. 22, jud. Satu Mare, respectiv Ocolul Silvic Codrii Satmarului din Tasnad, str. Lacramioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15.00 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului si Arii Protejate Satu Mare, str. Mircea cel Batrin, nr. 8B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 13.10.2025.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 28.10.2025, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului si Arii Protejate Satu Mare, str. Mircea cel Batrin, nr. 8B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro.