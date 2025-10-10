Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare

CIOCAN VASILE și CIOCAN MARIA, titular al proiectului „Construire clădire cu funcțiuni mixte D+P, gard stradal și împrejmuire și branșamente utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în loc. Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr. 85, nr. C.F. 107644, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8:00–16:30, vineri între orele 8:00–14:00, precum și la următoarea adresă de internet:

🔗 http://djmsm.anmmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.