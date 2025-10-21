More

    Campanie de vaccinare antirabică la Medieșu Aurit– octombrie-decembrie 2025

    Primăria Medieșu Aurit anunță faptul că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare a demarat campania de vaccinare antirabică a carnasierelor (câini și pisici) în județul Satu Mare.
    Ce trebuie să știe proprietarii de animale:
    Vaccinarea antirabică este obligatorie.
    Animalele trebuie să fie identificate prin microcip și înregistrate.
    Vaccinarea se face de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, pentru comuna Medieșu Aurit: dr.Toth lorand, Tel. 0747537448.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb