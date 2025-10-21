Campanie de vaccinare antirabică la Medieșu Aurit– octombrie-decembrie 2025

Primăria Medieșu Aurit anunță faptul că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare a demarat campania de vaccinare antirabică a carnasierelor (câini și pisici) în județul Satu Mare.

Ce trebuie să știe proprietarii de animale:

Vaccinarea antirabică este obligatorie.

Animalele trebuie să fie identificate prin microcip și înregistrate.