Casa evreiască din Cămârzana va înfrumuseța parcul etnografic din Cluj

Consiliul Județean Satu Mare a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul prin care „Casa Cămârzana”, o construcție tradițională evreiască, va fi dată în folosință gratuită Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, pentru o perioadă de 15 ani. Imobilul urmează să fie relocat și amplasat în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, un parc etnografic de mare tradiție, aflat în continua dezvoltare.

Casa, o construcție tip „P”, din bârne de lemn, demontabilă, are o suprafață de 139 de metri pătrați și o valoare de inventar de 145.008 lei. Relocarea acesteia face parte dintr-un demers amplu de promovare a patrimoniului cultural al județului Satu Mare și de valorificare a diversității etnice din regiune.

Prin includerea în patrimoniul Parcului Etnografic din Cluj, construcția va deveni un important punct de atracție pentru vizitatori, oferind ocazia de a descoperi istoria și tradițiile comunității evreiești din nordul Transilvaniei. Proiectul are și o dimensiune educativă, contribuind la consolidarea conștiinței culturale, la promovarea dialogului intercultural și la respectul reciproc între diferite etnii.