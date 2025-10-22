CSM Olimpia caută miracolul cu Steaua

CSM Olimpia Satu Mare – Steaua București se joacă sâmbătă, de la ora 11:00, într-o etapă a 11-a compactă, disputată integral în weekend, într-un moment-cheie al sezonului de toamnă.

Misiune imposibilă?

Ultima clasată din Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare, cu doar 4 puncte după zece runde, primește vizita unei formații aflate la polul opus al clasamentului și al moralului – Steaua București, ocupanta locului 5, cu 20 de puncte și un atac în formă bună.

Meciul se joacă pe stadionul „ Olimpia Daniel Prodan”, unde sătmărenii speră la o revenire de orgoliu în fața propriilor suporteri. Mai ales după schimbările petrecute pe banca tehnică unde Alexandru ”Piri” Botoș a revenit ca antrenor secund dar cu atribuții de principal.

Clubul a anunțat deja punerea în vânzare a biletelor online, în timp ce tichetele fizice pot fi cumpărate doar în ziua partidei. Prețurile variază între 10 lei (pentru copii) și 60 de lei (VIP), iar conducerea clubului mizează pe o atmosferă de sărbătoare, chiar și în fața unui adversar redutabil.

Pentru CSM Olimpia, orice punct câștigat ar fi aur curat în lupta pentru supraviețuire. În schimb, trupa lui Daniel Oprița (Steaua) nu își mai permite pași greșiți, după câteva sincope care au ținut-o departe de podium. Bucureștenii vin încă de joi la Satu Mare și se gândesc doar la victorie. După victoria obținută etapa trecută, 4-3 în Ghencea cu o altă formație din subsolul clasamentului, CSC Șelimbăr, antrenorul Daniel Oprița avertiza că meciul de la Satu Mare nu va fi o simplă formalitate și își avertiza jucătorii că adversarul joacă „totul sau nimic”.

Interesant de văzut și evoluția lui Nicholas Popescu, fiul fostului căpitan de la Barcelona, Gică Popescu, cel care etapa trecută cu Șelimbăr a marcat primul său gol în tricoul roș-albaștrilor.

Toate meciurile sâmbătă și duminică

Etapa a 11-a marchează jumătatea sezonului regular și aduce o premieră: toate cele 11 jocuri se vor disputa doar în două zile și în trei intervale orare. Nouă meciuri vor avea loc sâmbătă, de la ora 11:00, unul tot sâmbătă, la 13:30, și ultimul duminică, la 11:30.

Lista confruntărilor de sâmbătă dimineață e plină de dueluri tari:

Corvinul Hunedoara (liderul) primește vizita lui FC Bacău, Reșița înfruntă Poli Iași,ASA Târgu Mureș joacă acasă cu CSM Slatina, iar CSC Șelimbăr dă piept cu un Ceahlăul aflat în revenire.

Tot în același interval, Concordia Chiajna caută un nou succes cu Metalul Buzău, iar Dinamo – aflată într-o reconstrucție dificilă – primește pe CS Tunari.

Record negativ la televizări

Deși etapa trecută a adus o medie de 4 goluri pe meci – cea mai spectaculoasă rundă a sezonului –, interesul televiziunilor pare în scădere.

Doar două meciuri vor fi televizate în această etapă, un minim sezonier:

Chindia Târgoviște – FC Voluntari (sâmbătă, ora 13:30) – derby de clasament,

FC Bihor Oradea – CS Afumați (duminică, ora 11:30) – meciul de închidere al etapei.

Singura partidă transmisă online de FRF va fi Sepsi OSK – CS Gloria Bistrița, difuzată pe pagina oficială de YouTube.

Programul complet al etapei a 11-a, Liga 2 (2025–2026)

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 11:00

Concordia Chiajna – Metalul Buzău

CS Dinamo București – CS Tunari

ACSM Reșița – Politehnica Iași

AFC ASA Târgu Mureș – CSM Slatina

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CS Gloria Bistrița (FRF YouTube)

Corvinul Hunedoara – FC Bacău

CSC Șelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamț

CSM Olimpia Satu Mare – Steaua București

CSC Dumbrăvița – AFC Câmpulung Muscel

Sâmbătă, ora 13:30 – TV

Chindia Târgoviște – FC Voluntari

Duminică, 26 octombrie, ora 11:30 – TV

FC Bihor Oradea – CS Afumați