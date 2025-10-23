CSM Olimpia în ”misiune imposibilă” cu Steaua Armatei

Iubitorii de fotbal sătmăreni sunt așteptați sâmbătă la stadionul Olimpia -Daniel Prodan , de la ora 11, la un nou meci important pentru CSM Olimpia.
Echipa noastră întâlnește chiar de Ziua Armatei Române , echipa armatei, CSA Steaua.
Bucureștenii , fără drept de promovare și în acest sezon, vin la Satu Mare cu obiectivul clar de a obține toate punctele pentru a rămâne în zona play off-ului.
De partea cealaltă CSM Olimpia e în criză de puncte și de formă și se speră acum într-o revenire miraculoasă după schimbările effectuate luni în staff-ul tehnic.
Biletele online pentru meciul de campionat de sâmbătă (11:00), pe teren propriu, împotriva formației Steaua București, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.
Biletele pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro .
Program etapa 11 Liga 2, sezon 2025-2026:
sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 11:00
Concordia – Metalul Buzău
CS Dinamo Bucureşti – CS Tunari
ACSM Reşiţa – Politehnica Iaşi
ASA Târgu Mureş – CSM Slatina
Sepsi OSK – Gloria Bistrița
Corvinul Hunedoara – FC Bacău
Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ
CSM Olimpia – Steaua Bucureşti
Dumbrăviţa – Câmpulung Muscel
sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 13:30
Chindia – FC Voluntari – tv
duminică, 26 octombrie 2025, ora 11:30
FC Bihor – CS Afumaţi – tv