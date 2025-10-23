CSM Olimpia în ”misiune imposibilă” cu Steaua Armatei

Iubitorii de fotbal sătmăreni sunt așteptați sâmbătă la stadionul Olimpia -Daniel Prodan , de la ora 11, la un nou meci important pentru CSM Olimpia.

Echipa noastră întâlnește chiar de Ziua Armatei Române , echipa armatei, CSA Steaua.

Bucureștenii , fără drept de promovare și în acest sezon, vin la Satu Mare cu obiectivul clar de a obține toate punctele pentru a rămâne în zona play off-ului.

De partea cealaltă CSM Olimpia e în criză de puncte și de formă și se speră acum într-o revenire miraculoasă după schimbările effectuate luni în staff-ul tehnic.

Biletele online pentru meciul de campionat de sâmbătă (11:00), pe teren propriu, împotriva formației Steaua București, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

Biletele pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro .

Program etapa 11 Liga 2, sezon 2025-2026:

sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 11:00

Concordia – Metalul Buzău

CS Dinamo Bucureşti – CS Tunari

ACSM Reşiţa – Politehnica Iaşi

ASA Târgu Mureş – CSM Slatina

Sepsi OSK – Gloria Bistrița

Corvinul Hunedoara – FC Bacău

Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ

CSM Olimpia – Steaua Bucureşti

Dumbrăviţa – Câmpulung Muscel

sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 13:30

Chindia – FC Voluntari – tv

duminică, 26 octombrie 2025, ora 11:30

FC Bihor – CS Afumaţi – tv