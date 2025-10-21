CSM Olimpia Satu Mare se întărește cu portar internațional moldovean

Clubul CSM Olimpia Satu Mare a anunțat semnarea unui contract până la finalul sezonului cu Dorian Răilean, un portar experimentat din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani.

Născut la Chișinău, Răilean are în palmares 18 selecții pentru naționala Moldovei, ultima dintre ele în iunie 2024, într-un meci amical cu Ucraina (0–4). De-a lungul carierei internaționale, el a jucat opt partide în preliminariile Campionatului European, cinci în Liga Națiunilor și tot cinci meciuri amicale.

La nivel de club, Răilean a început la academia Sheriff Tiraspol, a debutat la Dacia Chișinău, echipă cu care a evoluat și în preliminariile Europa League, și a trecut apoi prin mai multe cluburi din România, printre care Comuna Recea, Unirea Dej, Chindia Târgoviște, FC Dinamo București și, cel mai recent, Gloria Buzău. În total, el a adunat 5 meciuri în Superligă și 80 de prezențe în Liga 2.

Portarul a ajuns la Satu Mare la sfârșitul săptămânii trecute și s-a alăturat deja lotului CSM Olimpia, aflat în deplasare la Câmpulung Muscel. Debutul său în tricoul galben-albastru este așteptat în următoarele etape.

Amintim că CSM Olimpia a cedat sâmbătă la Câmpulung, scor 0-3 și a ajuns pe ultima poziție a clasamentului în Liga a 2-a.

Din această săptămână la echipă a revenit Alexandru Botoș cel care în calitate de ”secund” se va ocupa alături de Zoltan Ritli de pregătirea echipei. Asta după ce fostul internațional, Bogdan Lobonț și-a reziliat de comun acord contractul de director tehnic semnat în urmă cu 10 luni cu CSM Olimpia Satu Mare.

Program etapa 11 Liga 2, sezon 2025-2026:

sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 11:00

Concordia Chiajna – Metalul Buzău

CS Dinamo Bucureşti – CS Tunari

ACSM Reşiţa – Politehnica Iaşi

AFC ASA Târgu Mureş – CSM Slatina

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CS Gloria Bistrița – FRF.tv

Corvinul Hunedoara – FC Bacău

CSC Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ

CSM Olimpia Satu Mare – Steaua Bucureşti

CSC Dumbrăviţa – AFC Câmpulung Muscel

sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 13:30

Chindia Târgovişte – FC Voluntari – tv

duminică, 26 octombrie 2025, ora 11:30

FC Bihor Oradea – CS Afumaţi – tv