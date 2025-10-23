DECIZIE. Conferința Extraordinară a Organizației PSD Satu Mare: Unitate și forță pentru viitor

Social-democrații sătmăreni susțin moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, sub coordonarea lui Sorin Mihai Grindeanu

Organizația PSD Satu Mare a confirmat, în cadrul Conferinței Extraordinare desfășurate joi, forța, solidaritatea și determinarea echipei sale. Evenimentul a marcat un moment important de reafirmare a direcției politice, prin adoptarea rezoluției de susținere a moțiunii „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, care definește o nouă etapă în viața Partidului Social Democrat — una bazată pe responsabilitate, echilibru și coeziune, sub coordonarea lui Sorin Mihai Grindeanu.

30 de delegați vor reprezenta Satu Mare la Congresul Extraordinar PSD

În cadrul conferinței, au fost aleși cei 30 de delegați care vor reprezenta județul Satu Mare la Congresul Extraordinar al PSD, ce va avea loc în data de 7 noiembrie 2025, la Romexpo, București.

Participanții au subliniat importanța consolidării unității interne și a unei direcții comune pentru întărirea prezenței partidului atât la nivel local, cât și național.

Mircea Govor: „PSD Satu Mare este și va rămâne o organizație puternică și respectată”

Deputatul PSD de Satu Mare și președintele Organizației Județene, Mircea Govor, a transmis un mesaj de încredere și solidaritate:

„Este esențial să rămânem concentrați pe proiecte, pe dezvoltare și pe vocea oamenilor. PSD Satu Mare este și va rămâne o organizație puternică, unită și respectată, capabilă să livreze rezultate și să inspire încredere în fiecare comunitate.”

Acesta a mulțumit colegilor pentru implicare și solidaritate, dar și lui Gabriel Valeriu Zetea, președintele PSD Maramureș și vicepreședinte al partidului la nivel național, pentru prezența și sprijinul constant oferit organizației sătmărene.

O nouă etapă de coeziune și responsabilitate

În mesajul său de încheiere, Mircea Govor a subliniat că unitatea și responsabilitatea vor rămâne pilonii principali ai organizației:

„Sunt convins că, prin unitate și responsabilitate, vom continua să demonstrăm că PSD rămâne cea mai serioasă forță politică a României — o echipă care muncește, construiește și aduce rezultate pentru oameni.”

Conferința Extraordinară a PSD Satu Mare a reafirmat coeziunea organizației și angajamentul său ferm față de principiile social-democrate, într-un moment cheie pentru direcția partidului la nivel național.

🌹 Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!