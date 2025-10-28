DIALOG. Satu Mare trece la REGES-Online: peste 5.000 de firme au făcut deja pasul spre digitalizare

Prefectul Altfatter Tamás la ședința Comisiei de Dialog Social: „Dialogul social deschis și transparent este cheia echilibrului între angajați și angajatori.”

Comisia de Dialog Social constituită la nivelul județului Satu Mare s-a întrunit marți, 28 octombrie 2025, într-o nouă ședință de lucru, prezidată de prefectul Altfatter Tamás. Alături de acesta s-au aflat subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop, vicepreședintele Consiliului Județean, Roxana Petca, și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice, sindicatelor și patronatelor.

Digitalizarea relațiilor de muncă: REGES-Online, în centrul atenției

Primul punct de pe ordinea de zi a vizat stadiul înregistrării companiilor și instituțiilor în sistemul REGES-Online, reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 295/2025.

Guvernul României a prorogat termenul de trecere de la sistemul Revisal la REGES-Online până la 31 decembrie 2025, pentru a sprijini angajatorii în procesul de migrare. Platforma electronică permite înregistrarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, asigurând transparență și conformitate cu legislația privind protecția datelor personale.

Situația la nivelul județului Satu Mare

Conform datelor prezentate, dintr-un total de 10.449 companii active în județ, 5.087 au finalizat deja procesul de migrare în sistemul REGES-Online.

Numărul total de salariați activi este de 86.089 persoane, dintre care 43.595 bărbați și 42.494 femei.



Din totalul acestora, 74.922 lucrează cu normă întreagă, iar 11.167 cu normă parțială sau în alte forme de angajare.

Totodată, s-a precizat că salariații pot accesa extrase din registrul online prin aplicația ROeID, prin certificat digital sau direct la sediul angajatorului ori la inspectoratele teritoriale de muncă.

Impactul noilor măsuri fiscale și sociale

La solicitarea reprezentanților sindicatelor, pe ordinea de zi a fost introdus și un punct privind impactul recentelor acte normative în domeniul fiscal, al salarizării, protecției sociale și al pieței muncii. Discuțiile au vizat efectele directe ale acestor reglementări asupra angajaților și angajatorilor din județ, precum și măsurile de adaptare la noile condiții economice.

Prefectul Altfatter Tamás: „Dialogul social, fundament al coeziunii și dezvoltării”

În încheiere, prefectul Altfatter Tamás a reafirmat angajamentul instituției de a menține un dialog constant și constructiv între partenerii sociali:

„Stăm la dispoziția partenerilor de dialog social, a reprezentanților sindicatelor și patronatelor. Căutăm să identificăm soluții atât la nivel local, cât și inițiative pe care le promovăm la nivelul forurilor legislative centrale. Reiterez importanța fundamentală a dialogului social deschis și transparent, care este singura cale eficientă de a echilibra interesele angajaților și angajatorilor, asigurând coeziunea socială și dezvoltarea economică durabilă a județului Satu Mare.”

Prefectul a anunțat, de asemenea, intenția de a monitoriza constant implementarea sistemului REGES-Online și impactul noilor măsuri fiscale, prin organizarea de ședințe tematice periodice în cadrul Comisiei de Dialog Social.

Colaborare și responsabilitate

Comisia de Dialog Social rămâne principalul cadru de consultare și colaborare între administrație, sindicate și mediul de afaceri, contribuind la formularea de politici publice echilibrate și la menținerea unui climat de stabilitate și solidaritate socială în județul Satu Mare.