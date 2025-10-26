More

    Dumbrăvița lui Fabian, remiză albă cu Câmpulung

    Liga a 2-a etapa a 11-a

    Corvinul Hunedoara continuă să conducă clasamentul Ligii a 2-a și după meciurile etapei a 11-a. Hunedorenii s-au impus, 2-0 cu Bacău și au șase puncte avantaj în fața principalelor urmăritoare, ASA ȘI Steaua.
    Dumbrăvița , echipă antrenată de sătmăreanul Florin Fabian a terminat la egalitate , acasă cu Câmpulung într-un meci fără goluri dar cu două bare.
    Surpriza a produs-o Gloria Bistrița care a egalat pe final și a plecat cu un punct de pe Sepsi Arena.
    CS Tunari a ajuns pe penultimul loc în vreme ce Tony da Silva și-a salvat postul la Poli Iași prin victoria de la Reșița de pe final.

    Rezultatele etapei a 11-a
    Concordia – Metalul Buzău 1-2
    I. Pop 74 / Robu 38 – penalty, Dumitrache 42
    Dinamo – CS Tunari 3-1
    Cocoș 89, Mălăiele 90+1, 90+4 / Hlistei 45+1
    Reşiţa – Politehnica Iaşi 0-1
    / Ghindovean 89
    ASA Tg Mureş – CSM Slatina 3-2
    Cruceru 12, Bogdan 28, Măgerușan 53 – p./ Prejmerean 6, Mihaiu 58
    Sepsi OSK – Gloria Bistrița 1-1
    C. Matei 45+1 / Effiom 80
    Corvinul – FC Bacău 2-0
    Pîrvulescu 34, Ribeiro 50
    Şelimbăr – Ceahlăul 3-1
    A. Luca 13, Jurj 83, Lenglel 90 / Davordzie 79
    CSM Olimpia – Steaua 1-4
    Magyari 58 / Chipirliu 14, 16, 35, N. Popescu 74
    Dumbrăviţa – Câmpulung 0-0
    Chindia – FC Voluntari 0-2
    FC Bihor – CS Afumaţi 2-1

     

