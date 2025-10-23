EDUCAȚIE. Buget suplimentar de 1,2 milioane de lei pentru Programul „Lapte și corn” în județul Satu Mare

Consiliul Județean intervine pentru a acoperi costurile generate de creșterea TVA-ului la produsele alimentare

Ca urmare a majorării taxei pe valoarea adăugată (TVA) la produsele alimentare, Consiliul Județean Satu Mare a aprobat, în ședința ordinară de joi, 23 octombrie, suplimentarea bugetului destinat Programului pentru școli al României cu suma de 1,2 milioane de lei. Măsura are scopul de a asigura continuitatea distribuirii produselor destinate elevilor, în contextul creșterii prețurilor la alimente.

Sprijin guvernamental pentru elevii sătmăreni

Fondurile suplimentare provin de la Guvernul României, fiind direcționate către acoperirea costurilor generate de scumpirile recente. În acest an școlar, 21.623 de copii din 135 de unități școlare și preșcolare din județul Satu Mare beneficiază de Programul pentru școli al României, cunoscut sub denumirea populară de „Lapte și corn”.

Produse esențiale, în fiecare zi a săptămânii

Prin intermediul acestui program, elevii primesc:

🥛 lapte – 5 zile pe săptămână

🥐 corn – 3 zile pe săptămână

🍪 biscuiți – 2 zile pe săptămână

🍎 mere – 2 zile pe săptămână

Distribuția produselor are rolul de a sprijini o alimentație echilibrată pentru copii și de a încuraja prezența la cursuri, mai ales în mediul rural.

Fonduri suplimentare și pentru învățământul special

Totodată, consilierii județeni au aprobat și majorarea bugetului cu 112.000 de lei pentru finanțarea activităților destinate copiilor care frecventează învățământul special. Această sumă va contribui la desfășurarea în condiții optime a activităților educative și sociale adaptate nevoilor acestor elevi.

Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul față de educație și față de bunăstarea copiilor, garantând continuitatea unui program care sprijină zilnic mii de elevi din județ.