Educație rutieră pentru elevi – polițiștii au adus siguranța mai aproape de copii

La data de 20 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, alături de polițiștii din cadrul stucturii de siguranță școlară și de prevenire, au desfășurat activități cu caracter preventiv-educativ la Muzeul Județean Satu Mare.

Activitățile au avut ca obiectiv principal prevenirea implicării copiilor în accidente de circulație, în special în calitate de pietoni și bicicliști – categorii de participanți la trafic cu un risc ridicat de victimizare. La activitate au participat 160 de preșcolari, elevi din ciclul primar și gimnazial, alături de 10 cadre didactice.

Evenimentul s-a derulat ca parte a Planului Național pentru prevenirea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor și a Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră.

Pe parcursul întâlnirii, polițiștii au discutat cu participanții despre cele mai frecvente situații periculoase în care se pot regăsi în trafic, explicându-le, într-un mod interactiv și accesibil, regulile de circulație care trebuie respectate pentru a evita evenimentele nedorite.

De asemenea, au fost prezentate materiale informative și s-au desfășurat jocuri educative cu tematică rutieră.

În cursul aceleeași zile, și polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, au participat la o activitate cu caracter educativ-preventiv, desfășurată în „Săptămâna verde” la Școala Gimnazială Gherța Mică, având ca scop promovarea siguranței rutiere.

Activitatea s-a desfășurat sub forma unei deplasări pe biciclete, la care au participat elevii și cadrele didactice. Pe parcursul traseului, polițiștii oferindu-le copiilor sfaturi utile privind circulația pe drumurile publice, respectarea regulilor de deplasare cu bicicleta și echiparea corespunzătoare.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare va continua desfășurarea de activități preventive în rândul copiilor și tinerilor, cu scopul de a promova siguranța rutieră și un comportament responsabil în trafic.

Prin aceste acțiuni, polițiștii urmăresc responsabilizarea celor mai tineri participanți la trafic și creșterea gradului de siguranță rutieră.