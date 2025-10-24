Elevii de la Școala Gimnazială „Dr. Vasile Lucaciu”, într-o aventură a simțurilor la bibliotecă

Săptămâna aceasta, biblioteca a devenit locul unei adevărate aventuri educative pentru elevii claselor a II-a și a III-a de la Școala Gimnazială „Dr. Vasile Lucaciu”. Cei mici au pășit într-o lume plină de miresme, povești și descoperiri, în cadrul unei activități interactive dedicate plantelor aromatice și lecturii.

Copiii s-au împrietenit cu plantele aromatice, pe care le-au mirosit, gustat și folosit pentru a prepara ceai parfumat. Activitatea a fost completată de lectura unei povești despre ierburi, dar și de experimente practice care le-au stârnit curiozitatea și dorința de a învăța prin joacă.

Pe lângă incursiunea în lumea plantelor, elevii au descoperit universul bibliotecii – au aflat cum pot obține permisul de intrare, ce servicii oferă biblioteca și cum pot transforma lectura într-o aventură zilnică.

Săptămâna s-a încheiat într-o atmosferă veselă, cu un joc interactiv care a adus zâmbete și voie bună tuturor participanților.