    Eveniment caritabil la Carei: “Gătim cu suflet. Pentru suflete.” – la ,,La Moara”

    Sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 17:30, localul La Moara din Carei va găzdui un eveniment special, cu gust, culoare și solidaritate: „Construim vise cu fiecare atingere de pensulă” – o acțiune caritabilă dedicată sprijinirii unei familii din comunitate, aflată într-o perioadă dificilă.

    Printre cei care vor fi „bucătari cu suflet” la eveniment se numără Iulian Pfau Sălăgeanu, alături de Ingrid Binder și Ioana Deneș, care promit o seară plină de savoare și fapte bune.

    Participanții vor avea parte de:

    • Preparate grill delicioase, gătite cu pasiune

    • Sesiuni de pictură intuitivă, pentru inspirație și relaxare

    • Degustare de vinuri atent selecționate

    • Muzică live, care va crea o atmosferă caldă și prietenoasă

    Organizatorii îi invită pe toți careienii să se alăture acestei acțiuni de suflet, unde arta, gustul și generozitatea se împletesc într-o experiență unică.

    „Nu doar gătitul va fi cu foc – ci și solidaritatea”, a transmis Iulian Pfau Sălăgeanu.

    Locație: La Moara, Carei
    Ora: 17:30
    Data: Sâmbătă, 26 octombrie
    Scop: Sprijinirea unei familii aflate în dificultate

