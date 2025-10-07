Expoziție Personală de pictură și sculptură – Cornel Vana ”De o lacrimă atins”

Titlul expoziției se vrea o reflecție asupra obiectului de artă, fie el pictură, sculptură ori ceramică și, de ce nu, poezie. Ut pictura poesis…

„În partea de final a vieții când e foarte greu să fii în tonul modern și avangardist, eu rămân tributar formelor tradiționale, pragurilor transilvane ori acelor fascinante înrodiri – un nesecat izvor de bucurie care mă înfioară și răspund lui Dumnezeu pentru darul de a avea ochi și mâini pentru a atige și în final, puterea de a fi prin cuvinte slăvit. ”- Cornel Vana

Expoziția cuprinde o serie de lucrări realizate în tehnica ulei /pânză dar și câteva sculpturi, artistul străduindu-se cu hotărâre să-și făurească un stil propiu, prin contururi, gruparea maselor și prin culoare, el „făurind” compoziții de maximă expresivitate și impresie artistică,

Cu acest prilej va fi lansat și volumul de versuri Călător prin universul sufletului meu, (apărut la Editura Eurotip) al poetului băimărean Iacob Oniga, aflat la cea de a 11-a carte. De această dată, poetul ne invită la o împreună-călătorie, conducându-ne discret, pe trei coordonate ale sufletului: universul dragostei, universul existenței și universul trecerii.

La final, rapsodul popular Iovu Martin ne va încânta cu ale sale instrumente muzicale.

Vernisaj: joi 9 octombrie 2025, ora 17.00, Muzeul de Artă Satu Mare – Piața Libertății nr .21 !