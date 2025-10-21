Floretă-cadeți: Bronz pentru Iosif Paul la Cupa României

Sportivul sătmărean Iosif Paul, component al CS Satu Mare, a revenit acasă cu medalia de bronz de la Cupa României la floretă, categoria cadeți, competiție desfășurată la București.

Elevul antrenorilor File Attila, Dan Șuta și Izsáki Arnold a avut un parcurs excelent în concursul individual desfășurat la finalul săptămânii trecute: în faza grupelor a obținut 5 victorii și o singură înfrângere, rezultat care i-a asigurat locul 6 la general și calificarea pe tabloul principal.

În primul tur al fazei eliminatorii, Iosif l-a învins pe colegul său de club, Daniel Boclajuc, apoi a trecut de Tudor Timaru (ACS Atlas Invictus) și de Alan Fey (ACS Floreta Timișoara), al treilea favorit al competiției. În semifinale, sătmăreanul a fost oprit de Mark Bielji Sermadin, sportiv ucrainean legitimat la CS Poli Timișoara, cap de serie numărul 2, care avea să câștige ulterior trofeul. Astfel, Iosif Paul a urcat pe a treia treaptă a podiumului, cucerind bronzul.

În clasamentul final, ceilalți sportivi ai CS Satu Mare s-au situat astfel:

Juhász Márk – locul 26

Daniel Boclajuc – locul 27

(33 de participanți în total).

La feminin, rezultatele sătmărencelor au fost următoarele:

Tabita Stelmach – locul 18

Juhász Emma – locul 22

Taisa Boitor – locul 34 (43 de participante).

În ziua următoare, la concursul individual al juniorilor, sătmărenii au obținut următoarele poziții:

Iosif Paul – locul 24, Juhász Márk – locul 36, Daniel Boclajuc – locul 43,

La junioare: Taisa Boitor – locul 37, Tabita Stelmach – locul 42.