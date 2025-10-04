FOTO. Vizită de suflet la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare: fratele Kilian de la Comunitatea Taizé, în dialog cu elevii despre credință și unitate

Vineri, 3 octombrie 2025, la invitația părintelui profesor Vasile Onea, coordonator al taberei de vară Taizé/Franţa, am avut deosebita bucurie de a-l primi la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare, pe reprezentantul Comunității Ecumenice Taizé, fratele Kilian. Acesta le-a vorbit elevilor eminescieni și elevilor Liceului Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare, participanți, în luna august, în cadrul taberei de vară Taizé/Franţa, despre dialog și colaborare între bisericile creștine și popoarele noastre.

Vizita fratelui Kilian este un semn de comuniune, de respect și deschidere. Ea ne amintește că, dincolo de granițe, tradiții sau diferențe, ceea ce ne unește este credința, dorința de pace și responsabilitatea comună de a păstra vii valorile spirituale, care dau sens lumii de astăzi.

Evenimentul a fost onorat de participarea celor mai vechi inițiatori ai programului de vară “Tabăra Taize”, domnul director al Școlii “Avram Iancu” Baia Mare, Marian Pop, și a pastorului reformat Tibor Katai. De asemenea au participat și părintele inspector școlar Radu Pop, doamna director Natalia Boloș și doamna director adjunct Nicoleta Cherecheș.