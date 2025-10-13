FOTO. ACCIDENT. Viața unu bebeluș de trei luni, pusă în pericol de un șofer neatent, la Satu Mare

La data de 13 octombrie a.c., la ora 14:56, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în intersecția străzilor Ady Endre și Drăganilor, din municipiul Satu Mare.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Drăganilor, nu ar fi respectat semnificația indicatorului ,,Cedează trecerea” și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe strada Ady Endre, condus de o tânără de 23 de ani, din municipiul Satu Mare.

Ca urmare a evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unui bebeluș de 3 luni, care se afla pe bancheta din spate într-un scaun auto pentru copii, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.