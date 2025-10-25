FOTO. PSD Satu Mare a marcat evenimentele dedicate Zilei Armatei Române cu respect și emoție

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Organizația Județeană PSD Satu Mare a participat la ceremoniile dedicate Zilei Armatei Române, una dintre cele mai importante și simbolice sărbători naționale. Cinstim astăzi memoria eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, dar și pe cea a tuturor celor care continuă să poarte cu onoare uniforma militară. Prin sacrificiul și curajul lor, România rămâne o țară demnă, liberă și unită.

Ziua a debutat la Satu Mare cu momente de profund respect și emoție, într-un cadru plin de solemnitate, unde sunetul fanfarei militare, drapelul național și tăcerea plină de recunoștință a celor prezenți au creat o atmosferă aparte, încărcată de patriotism și demnitate.

Alături de președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, la eveniment au participat secretarul executiv PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, președintele PSD municipiu Satu Mare, Adrian Micle, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, precum și primari, consilieri județeni, consilieri locali și președinți ai organizațiilor locale și ai structurilor interne de partid.

,,Momentul comemorativ de la Carei, loc cu o semnificație aparte în istoria națională, eliberarea ultimei brazde de pământ românesc în cel de-al Doilea Război Mondial, a subliniat o victorie care a consfințit efortul și jertfa eroilor noștri. Este o amintire vie a unei generații care a pus mai presus de orice iubirea de țară și datoria față de popor.

Cinstirea eroilor și respectul față de Armată reprezintă valori fundamentale. Militarii români – activi, în rezervă sau veterani – sunt pilonii unei națiuni puternice, un exemplu de disciplină, loialitate și curaj pentru tinerii de astăzi și pentru generațiile ce vor urma.