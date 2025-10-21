Gala Loga Dance School – Aniversare 18 ani!

Duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 16:00, Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare a devenit centrul unei seri spectaculoase dedicate dansului și performanței.

Evenimentul a marcat cu emoție majoratul Loga Dance School, o poveste de pasiune și excelență care a inspirat generații de dansatori timp de 18 ani.

Pe scenă au urcat aproximativ 130 de sportivi, oferind publicului un adevărat spectacol de grație, energie și eleganță.

Într-un decor impresionant, dominat de sute de trofee și medalii, dansatorii Loga Dance School au demonstrat încă o dată nivelul ridicat de profesionalism și dedicare care definește această școală de dans.

Prezentatorul galei, Cătălin Măruță, a adus un plus de rafinament și umor serii, menținând atmosfera vibrantă și entuziastă din sală.

Momentele artistice semnate de antrenorii Vekony Viktor și Loga Hajnalka respectiv fratii Vonhaz Erik și Vonhaz Ingrid, au fost primite cu aplauze îndelungate, iar show-urile speciale susținute împreună cu cei mai tineri sportivi au oferit publicului emoții autentice și zâmbete sincere.

Seara s-a încheiat cu o petrecere de excepție la Esedra, unde peste 300 de participanți – sportivi, părinți și prieteni ai școlii – au sărbătorit împreună majoratul Loga Dance School într-o atmosferă de bucurie și eleganță.

Evenimentul a fost un adevărat omagiu adus muncii, disciplinei și pasiunii pentru dans, reflectând spiritul Loga Dance School.

”Mulțumim Fabricii de ulei Ardealul pentru susținerea acestui eveniment și pentru contribuția adusă la reușita unei seri de neuitat. Privim cu recunoștință spre acești 18 ani de performanță și cu încredere spre viitor – un viitor care va continua să danseze în ritmul excelenței.” Transmite conducerea școlii de dans sătmărene.