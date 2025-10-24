Întâlnire oficială la Satu Mare între primarul Kereskényi Gábor și ministrul ungar Gulyás Gergely

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, l-a primit vineri pe Gulyás Gergely, ministrul și șeful Cancelariei Primului-Ministru al Ungariei, aflat într-o vizită de lucru în oraș.

Întâlnirea a avut un caracter constructiv, iar discuțiile s-au concentrat pe identificarea noilor oportunități de cooperare între autoritățile locale și cele din Ungaria, în contextul conturării unor proiecte comune menite să sprijine dezvoltarea economică, culturală și socială a regiunii.

Vizita ministrului Gulyás Gergely reconfirmă importanța relațiilor bilaterale dintre România și Ungaria, în special la nivel local, unde proiectele comune pot contribui la consolidarea parteneriatelor și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.