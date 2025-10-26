Lansare de succes la Satu Mare: „De la Viziune la Carieră” – un Masterclass dedicat adolescenților

Duminică, 26 octombrie 2025, Sala Mare a Casei Meșteșugarilor din Satu Mare a găzduit evenimentul de lansare al Masterclass-ului „De la Viziune la Carieră”, un program unic în România, dedicat adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani.

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Cu Voi și Pentru Voi”, Mirela Suciu, Mădălina Barnișca, Ramona Andreica în colaborare cu Consulting Up, și a reunit părinți, profesori, tineri și specialiști preocupați de dezvoltarea personală și profesională a noii generații. Moderatorul acestei întâlniri extrem de educativă și interesantă a fost doamna profesoară Alina Chiș. În deschidere Mariana Sălăgean, inspector școlar general adjunct, a avut o intervenție la subiect care a deschis ideile referitoare la temele discutate în eveniment. În public au luat loc și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip,viceprimarul Municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, ARDELEAN MARIA GABRIELAinspector școlar pentru educație timpurie, limba română.

În cadrul întâlnirii, participanții i-au cunoscut pe formatorii Masterclass-ului – psihologi, consilieri vocaționali, traineri de comunicare, artiști și alți specialiști recunoscuți – care au prezentat structura programului, obiectivele și beneficiile acestuia pentru tineri.

Momentul central al evenimentului l-a constituit intervenția invitaților speciali, Adrian Micle, antreprenor, Vlad Guluță, Radu Botar, Mălina Cornelia, Iohana Ivana, Natalia Silaghi și Cristian Soponoș, care a utransmis părinților și adolescenților un mesaj inspirațional despre rolul educației și al autocunoașterii în formarea unei cariere solide.

Evenimentul „De la Viziune la Carieră” marchează începutul unui proiect educațional de anvergură, menit să le ofere adolescenților instrumentele necesare pentru a-și construi un viitor bazat pe pasiune, cunoaștere și încredere în propriul potențial.