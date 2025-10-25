More

    Liga a 4-a ELITE DENDIAROM: Ce spectacol la Carei! Victoria -Turul transformat în Patrick Tempfli- Alex Bonea 3-4!

    Sâmbătă, în etapa a 8-a din Liga 4 Elite, a avut loc un meci spectaculos  , de povestit nepoților, între Victoria Carei și Turul Micula, un duel care s-a transformat într-un adevărat recital de goluri și un duel al atacanților Patrick Tempfli de la gazde și Alex Bonea de la Micula.. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 4–3, într-un final dramatic.

    Bonea și Tempfli, eroii unei partide încântătoare

    Meciul a fost, de fapt, o competiție personală între cei doi atacanți, Alex Bonea și Tempfli Patrick, care au oferit publicului un adevărat spectacol. Bonea a deschis scorul în minutul 36, dar Tempfli a răspuns rapid, marcând de două ori și aducând Victoria în avantaj, 2–1.

    După pauză, Bonea a întors scorul pentru Turul Micula (2–3), iar Tempfli a egalat în minutul 82.  Decisiv a fost însă golul marcat de Bonea, al patrulea personal,  în ultimul minut al timpului regulamentar, care a adus victoria echipei sale și toate cele trei puncte.

    Alte rezultate din etapă

    Sâmbătă s-a jucat și meciul Someșul Odoreu – Recolta Dorolț 1–2, în care echipa gazdă, surpriza începutului de sezon, a suferit a patra înfrângere consecutivă, coborând pe penultimul loc. Recolta Dorolț urcă pe poziția a doua și va rămâne acolo cel puțin până la următoarea etapă. Un meci tensionat în care odorenii au deschis scorul dar apoi s-au văzut învinși de o echipă mult mai experimentată venită de la Dorolț cu un moral ridicat după succesul din ultima etapă a turului cu Talna.

    Vineri, Oașul 1969 Negrești-Oaș – CSM Olimpia II Satu Mare (U19) 2–3. Cu juniorii de la CSM ce au condus cu 3-0 încă din minutul 15.

    Duminică este programat meciul: Unirea II Tășnad – Talna Orașu Nou.

    Clasament Liga 4 Elite după etapa a 8-a

    1. Talna Orașu Nou                        7             6             0             1             25–10    18
    2. Recolta Dorolț                           7             5             0             2             14–11    15

    3.Oașul 1969 Negrești-Oaș             8             4             1             3             35–23    13

    4.Turul Micula                                8             3             1             4             18–19    10

    1. CSM Olimpia II Satu Mare          8       3             1             4                   17–20    10
    2. CSM Victoria Carei                     7             2             2             3             13–16    8

    7.FC Someșul Odoreu                    8             2             1             5             10–15    7

    1. Unirea II Tășnad /Decebal          7             1             2             4             10–28    5

    Duminică, 15:00: Unirea II Tășnad – Talna Orașu Nou

    Arbitru: Kopriva Zsolt

    Asistenți: Botos Roland, Pop Emánuel

    Observator: Petz István

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb