Liga a 4-a ELITE DENDIAROM: Ce spectacol la Carei! Victoria -Turul transformat în Patrick Tempfli- Alex Bonea 3-4!

Sâmbătă, în etapa a 8-a din Liga 4 Elite, a avut loc un meci spectaculos , de povestit nepoților, între Victoria Carei și Turul Micula, un duel care s-a transformat într-un adevărat recital de goluri și un duel al atacanților Patrick Tempfli de la gazde și Alex Bonea de la Micula.. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 4–3, într-un final dramatic.

Bonea și Tempfli, eroii unei partide încântătoare

Meciul a fost, de fapt, o competiție personală între cei doi atacanți, Alex Bonea și Tempfli Patrick, care au oferit publicului un adevărat spectacol. Bonea a deschis scorul în minutul 36, dar Tempfli a răspuns rapid, marcând de două ori și aducând Victoria în avantaj, 2–1.

După pauză, Bonea a întors scorul pentru Turul Micula (2–3), iar Tempfli a egalat în minutul 82. Decisiv a fost însă golul marcat de Bonea, al patrulea personal, în ultimul minut al timpului regulamentar, care a adus victoria echipei sale și toate cele trei puncte.

Alte rezultate din etapă

Sâmbătă s-a jucat și meciul Someșul Odoreu – Recolta Dorolț 1–2, în care echipa gazdă, surpriza începutului de sezon, a suferit a patra înfrângere consecutivă, coborând pe penultimul loc. Recolta Dorolț urcă pe poziția a doua și va rămâne acolo cel puțin până la următoarea etapă. Un meci tensionat în care odorenii au deschis scorul dar apoi s-au văzut învinși de o echipă mult mai experimentată venită de la Dorolț cu un moral ridicat după succesul din ultima etapă a turului cu Talna.

Vineri, Oașul 1969 Negrești-Oaș – CSM Olimpia II Satu Mare (U19) 2–3. Cu juniorii de la CSM ce au condus cu 3-0 încă din minutul 15.

Duminică este programat meciul: Unirea II Tășnad – Talna Orașu Nou.

Clasament Liga 4 Elite după etapa a 8-a

Talna Orașu Nou 7 6 0 1 25–10 18 Recolta Dorolț 7 5 0 2 14–11 15

3.Oașul 1969 Negrești-Oaș 8 4 1 3 35–23 13

4.Turul Micula 8 3 1 4 18–19 10

CSM Olimpia II Satu Mare 8 3 1 4 17–20 10 CSM Victoria Carei 7 2 2 3 13–16 8

7.FC Someșul Odoreu 8 2 1 5 10–15 7

Unirea II Tășnad /Decebal 7 1 2 4 10–28 5

Duminică, 15:00: Unirea II Tășnad – Talna Orașu Nou

Arbitru: Kopriva Zsolt

Asistenți: Botos Roland, Pop Emánuel

Observator: Petz István