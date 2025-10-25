Manifestările prilejuite de sărbătoarea Armatei Române astăzi la Carei au fost onorate de prezența Premierului României, Ilie Bolojan

Ilie Bolojan Altfatter Tamás Romeo Pop Guvernul României În cadrul ceremonialului militar, premierula depus împreună cu prefectulși subprefectul, în numele, o coroană de flori în memoria eroilor României la Ansamblul Memorial ”Glorie Ostașului Român”.

De asemenea, astăzi, la Carei s-au reunit simbolic cele trei trasee prin România pornite de la București pe data de 01 octombrie, Roșu, Galben și Albastru, ale Ștafetei Veteranilor ”Invictus”, recreîndu-se astfel Drapelul României care a fost predat primarului municipiului Carei și arborat pe ansamblul memorial.

Ceremonialul militar s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare simultan cu executarea unui survol al aeronavelor militare (3 elicoptere și trei avioane de luptă).

Ilie Bolojan Alocuțiunea susținută astăzi de Prim-Ministrul Guvernului României,

”Stimați invitați, Autorități locale și centrale, Domnilor generali, Dragi militari ai Armatei Române, Doamnelor și domnilor,

Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, cu recunoștință și respect de Ziua Armatei României. Sunt aici în semn de recunoștință pentru sutele de mii de militari români care, în cel de-Al Doilea Război Mondial, au murit mai mult de jumătate în campania din Est. Am pierdut peste 50.000 în campania din Vest, pe teritoriul României, și peste 100.000 pe teritoriul Austriei, Ungariei și Slovaciei.

Dacă România este ceea ce este astăzi, datorăm acest lucru și acestor eroi ai neamului nostru. Iar pentru cei care ne-am născut în Vestul României, această zi nu este doar o simplă sărbătoare a Armatei Române, ci și o zi importantă în care armata noastră, în 1944, a eliberat marginea de Vest a românismului. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți eroii neamului nostru!

Trăim astăzi o perioadă complicată, atât în plan intern, cât și în plan extern. În plan intern, trebuie să refacem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile.

În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict: dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate.

Așa cum o familie responsabilă își asigură proprietatea, apartamentul sau casa, cum firmele își asigură investițiile, pentru țara noastră polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită.

Astăzi, Armata României este o instituție respectată și, prin misiunile externe, prin exercițiile comune la care ați participat în cadrul structurilor NATO, ale Uniunii Europene, ați arătat profesionalismul dumneavoastră.

Celor care slujesc sub drapel, le transmit recunoștință și respect.

Știu ca viața militară înseamnă efort, riscuri și sacrificii care nu se văd mereu. De aceea, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, pentru că și ele sunt parte a acestor privațiuni pe care le aveți. Armata României este mai mult decât o forță militară, este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate. Avem nevoie de aceste valori și în viața civilă.

Sunt aici și din respect pentru această parte de țară, pentru toți cei care locuiesc în județul Satu Mare, indiferent de etnie, indiferent de confesiune și vă mulțumesc pentru pacea socială și pentru tot ceea ce faceți zi de zi pentru familiile dumneavoastră. Vă doresc sănătate, putere și încredere în tot ceea ce faceți.